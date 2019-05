Lichtenberg (dpa) - Ermittler erwarten heute endgültige Gewissheit über das Schicksal der vor 15 Jahren verschwundenen Peggy aus Oberfranken. Ein Pilzsammler hatte in einem Waldstück Überreste eines Kinderskeletts entdeckt, die nach Einschätzung der Ermittler "höchstwahrscheinlich" von der Neunjährigen stammen. Darauf wiesen erste rechtsmedizinische Untersuchungen und Erkenntnisse am Fundort hin. Am Nachmittag sollen nun die endgültigen Ergebnisse der Forensiker feststehen, die auch einen DNA-Abgleich durchführen. Peggy war 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden.

