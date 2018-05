Lichtenberg (dpa) - Das Ergebnis der DNA-Untersuchung im Fall der seit mehr als 15 Jahren vermissten Schülerin Peggy lässt auf sich warten. Die rechtsmedizinische Untersuchung der gefundenen Knochen sei für heute nicht mehr zu erwarten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Oberfranken mit. Die Identifizierung nehme "wegen der langen Liegephase noch einige Zeit in Anspruch". Ein Pilzsammler hatte am Samstag in einem Waldstück in Thüringen, nur rund 15 Kilometer vom Heimatort der Neunjährigen im oberfränkischen Lichtenberg entfernt, Kinderknochen gefunden.

