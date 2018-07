Stuttgart (dpa) - Wenige Monate nach ihrem Wahlerfolg in Baden-Württemberg steht die AfD-Fraktion im Landtag vor dem Zerfall. Eine namhafte Anzahl von Abgeordneten will die Fraktion verlassen, wie die Partei in Stuttgart mitteilte. Nach Informationen der "Südwest Presse" will auch AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen ausscheiden. Meuthen war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Für 16.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt. Die Partei hat bisher 23 Sitze im Parlament.

