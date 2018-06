Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Noel Neill ist tot. Sie starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 95 Jahren in Tucson/Arizona, wie US-Medien unter Berufung auf ihren Manager Larry Ward berichteten. Neill war mit den "Superman"-Filmen der 40er und 50er Jahre bekannt geworden, in denen sie die Rolle der Zeitungsreporterin Lois Lane übernahm.

