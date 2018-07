Creuzburg (dpa) - Wenige Tage nach dem Fund eines Kinderskeletts in Ostthüringen sind in einem Wald bei Creuzburg erneut menschliche Knochen gefunden worden. Die gestern entdeckte skelettierte Leiche habe schon längere Zeit dort gelegen, sagte eine Sprecherin der Polizei Gotha. Identität und Todesursache seien derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Samstag hatte ein Pilzsammler in einem Wald die Überreste eines Kinderskeletts entdeckt. Nach Einschätzung der Ermittler stammen die Skelett-Teile "höchstwahrscheinlich" von der vor 15 Jahren verschwundenen Peggy.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.