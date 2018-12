Berlin (dpa) - Was genau steht in der Tarifeinigung zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo? Antworten gibt der Schlichter Matthias Platzeck heute in Berlin. Der frühere Ministerpräsident von Brandenburg und Ex-SPD-Chef hat ein halbes Jahr lang zwischen den zerstrittenen Parteien vermittelt und sie schließlich zu einem Kompromiss gebracht. Der Tarifkonflikt hatte zum härtesten Streik in der Geschichte der Lufthansa geführt. Im November organisierte Ufo einen sieben Tage langen Ausstand: rund 4700 Flüge fielen aus.

