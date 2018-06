Brüssel (dpa) - Im Prozess gegen die sogenannte Terrorzelle von Verviers will ein Gericht in Brüssel heute das Urteil sprechen. Terrorfahnder waren auf die Spur der 16 Angeklagten gekommen, nachdem die Polizei Anfang 2015 einen Unterschlupf gestürmt hatte. Zwei mutmaßliche Terroristen starben dabei. Für die vier Hauptangeklagten hat der Staatsanwalt bis zu 18 Jahre Haft gefordert. Ihnen wird vorgeworfen, Attentate in Belgien geplant und vorbereitet zu haben. Nur 7 der Angeklagten sind vor Gericht erschienen. Einige Beschuldigte sollen sich in Syrien aufhalten.

