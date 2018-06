Istanbul (dpa) - Eine Woche nach den Anschlägen auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen mit Dutzenden Toten ist gegen weitere 17 Verdächtige Haftbefehl erlassen worden. Elf von ihnen seien russische Staatsbürger, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Ihnen werde Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Damit steigt die Zahl der Verhafteten auf 30. Bereits am Sonntag waren Haftbefehle gegen Verdächtige aus dem Umfeld der Terrormiliz Islamischer Staat erlassen worden. Die türkische Führung macht den IS für den Anschlag vom Dienstag mit 45 Todesopfern verantwortlich.

