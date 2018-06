Köln (SID) - Die deutschen Basketballer müssen in der EM-Qualifikation (31. August bis 17. September) ohne Maik Zirbes (Maccabi Tel Aviv), Karsten Tadda und Per Günther (beide ratiopharm Ulm) auskommen. Dies gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte bereits Heiko Schaffartzik (JSF Nanterre/Frankreich) abgesagt.

"Maik und Per möchten ihre Blessuren hundertprozentig ausheilen, und bei Karsten liegen persönliche Gründe für die Absage vor", sagte Bundestrainer Chris Fleming. Auch Schaffartzik ist in diesem Sommer aus persönlichen Gründen nicht dabei.

Die Vorbereitung beginnt am 21. Juli mit dem ersten Lehrgang in Würzburg. Die NBA-Profis Tibor Pleiß (Utah Jazz) und Dennis Schröder (Atlanta Hawks) sind dafür freigestellt und stoßen erst später zur Mannschaft.

Die DBB-Auswahl trifft in ihrer Gruppe auf die Nachbarn Dänemark, Österreich und Niederlande. Die sieben Gruppenersten und die vier besten Zweiten der Qualifikation schaffen es zur Endrunde. Los geht es am 31. August in Kiel gegen die Dänen (19.30 Uhr).