Berlin (AFP) AfD-Chefin Frauke Petry hat den Austritt des mit Antisemitismusvorwürfen konfrontierten Wolfgang Gedeon aus der Stuttgarter AfD-Landtagsfraktion begrüßt. "Wir dulden keinen Antisemitismus in unseren Reihen", schrieb Petry am Mittwoch in einer persönlichen Erklärung auf ihrer Facebook-Seite. "Der Austritt von Herrn Gedeon war deshalb der einzig richtige Schritt."

