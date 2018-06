Berlin (AFP) Die Berliner CDU will ihr Programm für die Neuwahl des Abgeordnetenhauses erstmals in Form eines Films präsentieren. Der 35-minütige Clip werde am 15. Juli im traditionsreichen Delphi-Filmpalast Premiere feiern, sagte der CDU-Wahlkampfmanager und Justizsenator Thomas Heilmann am Mittwoch vor Journalisten. Der Landesparteichef, Spitzenkandidat und Innensenator Frank Henkel, sagte, ein halbstündiger Film sei "leichter zu konsumieren" als ein 120-seitiges Wahlprogramm.

