Berlin (AFP) Mehrere Angreifer haben am Mittwoch in Berlin einen Geldtransporter überfallen und Beute gemacht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, bremste ein Wagen mit drei bis vier Insassen den Transporter am Morgen im westlichen Bezirk Charlottenburg aus. Die bewaffneten Täter seien daraufhin ausgestiegen, hätten die beiden Mitarbeiter in dem Geldtransporter - eine Frau und einen Mann - bedroht und seien anschließend mit Beute geflohen.

