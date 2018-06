München (AFP) Steuerzahler müssen den Solidaritätszuschlag weiterhin zahlen. Eine Vorlage des Niedersächsischen Finanzgerichts an das Bundesverfassungsgericht führt nicht dazu, dass der Zuschlag vorerst ausgesetzt werden darf, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. (Az: II B 91/15)

