Straßburg (AFP) Unternehmen in bestimmten strategischen Branchen müssen sich in der Europäischen Union künftig gegen Cyber-Angriffe schützen. Darauf zielt ein Gesetzesentwurf ab, den das Europaparlament am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht hat. Die Richtlinie über die Netzwerk- und Informationssicherheit soll vor allem entscheidende Infrastrukturen - etwa Wasserversorgungswerke, öffentliche Transportunternehmen, Krankenhäuser, Flughäfen, Banken oder auch Atomkraftwerke - vor Cyber-Angriffen schützen. Dazu müssen sie vor Ende 2018 bestehende Sicherheitslücken beheben.

