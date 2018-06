Paris (AFP) Die umstrittene französische Arbeitsmarktreform hat eine weitere Hürde genommen. Abgeordneten der Linken gelang es am Mittwoch nicht, die nötige Stimmenzahl für einen Misstrauensantrag gegen die Regierung zusammen zu bekommen, mit dem sie die Pläne hätten verzögern können. Damit gilt der Gesetzentwurf zur Lockerung des Arbeitsrechts in zweiter Lesung als angenommen. Die Reform geht nun zurück in den Senat.

