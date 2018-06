Madrid (SID) - Die Rückkehr des spanischen Fußball-Nationalstürmers Álvaro Morata (23) zu Champions-League-Sieger Real Madrid ist perfekt. Dies verkündete sein Verein Juventus Turin am Dienstag und gab detailliert an, dass der Torjäger 30 Millionen Euro Ablöse kostet. Allerdings werde die geschuldete Summe von 10,7 Millionen Euro, die von Juve bislang noch nicht an Real überwiesen wurde, verrechnet.

Die Königlichen hatten Morata vor zwei Jahren an den italienischen Meister abgegeben, sich aber eine Rückkaufoption zusichern lassen. Real hatte Juventus schon Ende Juni informiert, dass sie die Option ziehen werden.

Morata erzielte in 93 Spielen 27 Tore für die alte Dame. Mit den Turinern gewann er je zweimal die italienische Meisterschaft sowie den Pokal und erreichte 2015 das Champions-League-Finale.