Marseille (SID) - Kapitän Bastian Schweinsteiger darf wieder hoffen, dennoch steht Bundestrainer Joachim Löw steht vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag in Marseille (21.00/ZDF) aufgrund der Ausfälle von Mats Hummels (gesperrt), Sami Khedira und Mario Gomez (beide verletzt) ein echtes Puzzle bevor. Zurück zur Viererkette oder doch wieder mit Dreierkette? Mit einem oder zwei Stürmern? Wer spielt im zentralen Mittelfeld an der Seite von Toni Kroos?

Dies könnte überraschend doch Schweinsteiger sein, der nach seiner Außenbandzerrung am Mittwoch und damit früher als erwartet ins Mannschaftstraining einstieg. Löw hatte jedoch verkündet, nur Spieler einsetzen zu wollen, die "zu 100 Prozent fit sind".

Sollte Schweinsteiger das nicht schaffen, fällt die Entscheidung zwischen Emre Can (22) und Julian Weigl (20). Beide sind bei dieser EM noch ohne Einsatz, Can scheint im Vorteil. Über die Abwehr-Formation müsse er "noch nachdenken", erklärte Löw, er wird aber wohl wieder die Viererkette aus den ersten vier Spielen bevorzugen. Sollte er doch anders entscheiden, würde der seit dem ersten Spiel nicht mehr berücksichtigte Shkodran Mustafi wieder ins Team rücken.

Im Sturm dürfte der noch torlose Thomas Müller in Zentrum beginnen, auf einen Platz an seiner Seite hofft der bisher glücklose WM-Held Mario Götze. Sicher wieder dabei ist der im Achtelfinale gegen die Slowakei (3:0) überragende und gegen Italien (6:5 i.E.) der Taktik geopferte Julian Draxler.

Vor Manuel Neuer im Tor würden als Viererkette Joshua Kimmich rechts, Jerome Boateng und Benedikt Höwedes innen und Jonas Hector links verteidigen. Toni Kroos wäre der verbliebene Sechser, neben dem Schweinsteiger oder wohl Can spielt. Eine offensive Dreierreihe hinter Müller könnten Götze, Özil und Draxler bilden. - Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung:

DEUTSCHLAND: 1 Neuer/Bayern München (30 Jahre/70 Länderspiele/0 Tore) - 21 Kimmich/Bayern München (21/4/0), 17 Boateng/Bayern München (27/64/1), 4 Höwedes/Schalke 04 (28/39/2), 3 Hector/1. FC Köln (26/19/1) - 14 Can/FC Liverpool (22/6/0) oder 7 Schweinsteiger/Manchester United (31/119/24), 18 Kroos/Real Madrid (26/70/11) - 19 Götze/Bayern München (24/55/17), 8 Özil/FC Arsenal (27/78/20), 11 Draxler/VfL Wolfsburg (22/23/2) - 13 Müller/Bayern München (26/76/32) - Trainer: Löw (56)