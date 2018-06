Marseille (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw plant im EM-Halbfinale der deutschen Nationalelf gegen Frankreich mit Kapitän Bastian Schweinsteiger in der Startelf. Die Verletzung sei so gut wie auskuriert, sagte der Coach am Abend. Schweinsteiger konnte das Abschlusstraining ohne Probleme absolvieren. Der Sieger der Halbfinal-Partie bekommt es bei dem Endspiel am Sonntagabend dann mit Portugal zu tun: Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo setzte sich am Abend im Halbfinale gegen Wales mit 2:0 durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.