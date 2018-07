Warschau (SID) - Adam Nawalka bleibt bis 2018 Trainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Verband verlängerte den Vertrag mit dem 58-Jährigen am Mittwoch bis nach der WM in zwei Jahren in Russland. Nawalka trägt seit dem 26. Oktober 2013 die Verantwortung für das polnische Team um Superstar Robert Lewandowski von Bayern München.

Bei der EM-Endrunde in Frankreich waren die Polen im Viertelfinale im Elfmeterschießen (3:5) an Portugal gescheitert. Nawalka betreute die polnische Elf in 30 Länderspielen, er holte 15 Siege und elf Unentschieden, kassierte nur vier Niederlagen mit seiner Mannschaft.

In der EM-Vorrunde hatte Polen dem Weltmeister Deutschland im Stade de France von St. Denis ein torloses Unentschieden abgetrotzt. Am 11. Oktober 2014 hatte Nawalka Polen durch das 2:0 in Warschau in der EM-Qualifikation zum ersten Sieg gegen Deutschland geführt.