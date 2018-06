Lyon (dpa) - Portugals Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Halbfinale gegen Wales auf den angeschlagenen Abwehrchef Pepe verzichten.

Für den 33-Jährigen rückt Bruno Alves in der Partie am Mittwoch in Lyon in die Startformation. Der 34-Jährige von Fenerbahçe Istanbul kommt zum ersten Mal bei dieser EM zum Einsatz.

Bayern-Einkauf Renato Sanches und der Neu-Dortmunder Raphael Guerreiro stehen hingegen in der Anfangself um Superstar Cristiano Ronaldo. Danilo ersetzt wie erwartet den gesperrten Mittelfeldspieler William Carvalho. Die zuvor angeschlagenen João Moutinho und André Gomes stehen nicht in der Startformation.

Bei Wales soll Alex King den gesperrten Aaron Ramsey im Mittelfeld ersetzen. Ramsey war bislang neben Gareth Bale bester Akteur beim EM-Debütanten. Zudem rückt James Collins für den ebenfalls gesperrten Ben Davies in die Fünfer-Abwehrkette.

