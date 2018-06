Hamburg (SID) - Der offizielle Startschuß für die neue Spielzeit der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) fällt am 4. September beim Supercup-Duell zwischen Meister Thüringer HC und Pokalsieger HC Leipzig. Dies teilte die HBF am Mittwoch mit. Anpfiff der Partie ist um 14.00 Uhr in der Wiedigsburghalle in Nordhausen, der MDR wird die Begegnung im Livestream übertragen.

In der abgelaufenen Saison waren beide Teams vor dem letzten Spieltag der Bundesliga punktgleich, Serienmeister THC entschied das direkte Duell mit 31:20 für sich und holte den sechsten Titel in Serie. Die Revanche folgte eine Woche später im Halbfinale des DHB-Pokals, als sich Leipzig mit 30:23 durchsetzte.