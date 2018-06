Aden (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf einen Armeestützpunkt im Süden des Jemen sind am Mittwoch mindestens sechs Soldaten getötet worden. Zunächst sei eine Autobombe an der Einfahrt des Stützpunkts nahe des internationalen Flughafens von Aden explodiert, hieß es in Armeekreisen. Dann sei ein zweites Auto auf das Gelände vorgefahren und ebenfalls explodiert.

