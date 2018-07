Gelsenkirchen (dpa) - Beim Versuch der Festnahme von zwei Verdächtigen hat die Polizei in Gelsenkirchen am Abend mehrere Schüsse abgefeuert. Ein Mann wurde festgenommen, eine weitere Person konnte fliehen. Teile der Gelsenkirchener Altstadt waren abgesperrt, zahlreiche Beamte waren im Einsatz, wie ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen sagte. Es handelte sich um einen Einsatz von Bundespolizei und Bundeskriminalamt. Details zu den Hintergründen des Einsatzes seien im Laufe des Tages zu erwarten, hieß es vom BKA.

