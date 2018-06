Lichtenberg (dpa) - Seit gestern besteht Gewissheit über das Schicksal der neunjährigen Peggy: Sie ist tot. Bei den in Thüringen gefundenen Knochen handelt es sich tatsächlich um sterbliche Überreste der vermissten Schülerin aus Lichtenberg. Dies ergab ein DNA-Abgleich, wie die Staatsanwaltschaft in Gera mitteilte. Nun beginnt eine mühselige Puzzle-Arbeit der Sonderkommission "Peggy". Mit Spannung wird erwartet, ob die weiteren Untersuchungen in der Rechtsmedizin klären können, ob Peggy einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel oder ob auch ein Unfalltod denkbar ist.

