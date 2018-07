Amsterdam (SID) - Die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper (Dortmund) ist bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam souverän ins Finale über 200 Meter gelaufen und hat Hoffnungen auf eine Medaille gemacht. Die erst 19 Jahre alte EM-Debütantin gewann in 22,90 Sekunden souverän ihr Halbfinale und qualifizierte sich als Drittschnellste für den Endlauf am Donnerstag (19.10 Uhr/ARD).

Ebenfalls den Sprung ins Finale schaffte Lisa Mayer (Langgöns/Oberkleen/23,06), ausgeschieden ist dagegen Nadine Gonska (Mannheim/23,24). Schnellste Läuferinnen waren die WM-Fünfte Dina Asher Smith aus Großbritannien und Iwet Lalowa-Collia aus Bulgarien in 22,57.

Weltmeisterin und Lokalmatadorin Dafne Schippers (Niederlande) konzentriert sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Rio ganz auf die 100 m.