Amsterdam (SID) - Yasemin Can aus der Türkei hat über 10.000 Meter das erste Gold der Leichtathletik-EM in Amsterdam gewonnen. Die europäische Jahresbeste siegte in 31:12,86 Minuten überlegen vor Dulce Félix (Portugal/31:19,03) und Karoline Bjerkeli Grovdal (Norwegen/31:23,45). Deutsche Teilnehmerinnen waren nicht am Start.

Titelverteidigerin Jo Pavey (Großbritannien), älteste Europameisterin der Geschichte, wurde in 31:34,61 Minuten Fünfte. Pavey ist bereits 42 Jahre alt.