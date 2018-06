Nashville (dpa) - Die Country-Sängerin Dolly Parton (70) will sich im US-Wahlkampf trotz anderslautender Medienberichte nicht auf Hillary Clinton festlegen.

"Meine Kommentare, dass ich eine Frau im Weißen Haus unterstütze, sind aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ich habe mich weder für Hillary Clinton noch für Donald Trump ausgesprochen", schrieb Parton am Dienstag in einem Statement.

Sie habe sich noch nicht entschieden, wen sie wählen werde und wolle sich politisch auch nicht äußern. "Wenn, dann trete ich gleich selbst an. Das Haar dazu habe ich, es ist gigantisch. Und sie könnten außerdem mehr Brüste im politischen Rennen gebrauchen", witzelte die Musikerin ("Jolene").

Parton hatte in einem Interview mit der "New York Times" gesagt, sie halte Clinton als Präsidentin für äußerst qualifiziert. "Wenn sie es wird, stehe ich sicher hinter ihr." In den USA wird im November ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von US-Präsident Barack Obama gewählt.