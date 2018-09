Pretoria (dpa) - Ein Gericht in Südafrika verkündet heute, wie lange der ehemalige Spitzensportler Oscar Pistorius ins Gefängnis muss. Die zuständige Richterin wird über das Strafmaß entscheiden. Der beinamputierte Pistorius hatte am Valentinstag 2013 seine damalige Freundin Reeva Steenkamp erschossen. Pistorius hatte ausgesagt, er habe geschossen, weil er hinter der Toilettentür in seinem Haus einen Einbrecher befürchtet habe. Er war in zweiter Instanz wegen "Mordes" verurteilt worden, was im deutschen Rechtssystem dem Totschlag entspricht. Darauf stehen in Südafrika mindestens 15 Jahre Haft.

