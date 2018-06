Barcelona (AFP) Der argentinische Fußballstar Lionel Messi und sein Vater sind von der spanischen Justiz wegen Steuerhinterziehung zu 21 Monaten Haft verurteilt worden - müssen aber aller Voraussicht nach nicht ins Gefängnis. Das Gericht in Barcelona belegte beide am Mittwoch zudem mit Geldstrafen in einer Gesamthöhe von knapp 3,7 Millionen Euro.

