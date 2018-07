Köln (SID) - Der Sport mit Ausnahme des ohnehin omnipräsenten Fußballs muss im nationalen und internationalen Bereich sein Event-Potenzial nutzen, um auf Dauer für den Zuschauer interessant zu bleiben. Diese Meinung vertrat der Kölner Sport- und Eventmanager Michael Mronz im Gespräch mit dem SID.

"Das Wichtigste ist, dass man starke Protagonisten hat, außerdem werden künftig starke Einzelevents die besten Chancen haben, wenn sie es schaffen, sich als eigenständige Marke zu positionieren", sagte Mronz.

Sportliche Großereignisse in Deutschland wie beispielsweise der von ihm vermarktete CHIO in Aachen (12. bis 17. Juli) seien von enormer Wichtigkeit, führte Mronz weiter aus. Dass die deutsche Bevölkerung diese Großereignisse grundsätzlich nicht mehr will, glaubt der 49-Jährige trotz der Absage an die Hamburger Olympia-Bewerbung nicht: "Ich glaube, wenn man in einem Referendum fragen würde, ob in Deutschland wieder eine Fußball-WM stattfinden soll, würden 70 Prozent der Bürger mit Ja stimmen."

Man müsse stets alles daransetzen, "die Pro-Argumente in den Vordergrund zu stellen, das hat Hamburg im Fall Olympia 2024 allerdings schon hervorragend getan", sagte Mronz. Der Hamburger Olympiabewerbung, die im November 2015 am Nein des Bürgervotums scheiterte, seien "leider im Vorfeld des Referendums die Themen rund um das verkaufte Sommermärchen 2006 und den FIFA-Skandal in die Quere gekommen".

Der Schwerpunkt seiner Arbeit in Aachen, so Mronz, sei es, "die Tradition durch Innovation fortzuschreiben. Wir müssen für den Event-Zuchauer attraktiv bleiben, aber die Grundlage dafür muss immer die beste Qualität sein, die der Sport zu bieten hat. Genau dafür steht nämlich Aachen seit Jahrzehnten." Diese Basis dürfe man nicht vernachlässigen, denn dann müsse man sich "um das Drumherum nämlich keine Gedanken mehr machen".

