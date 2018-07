Pretoria (AFP) In den frühen Stunden des Valentinstags am 14. Februar 2013 fielen in Pretoria die tödlichen Schüsse auf das Model Reeva Steenkamp. Abgefeuert wurden sie von ihrem Freund, dem Sprintstar Oscar Pistorius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.