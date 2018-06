Damaskus (AFP) Die syrische Armee hat eine dreitägige Waffenruhe für das gesamte Staatsgebiet angekündigt. Die Feuerpause sei am frühen Morgen in Kraft getreten und gelte bis Mitternacht in der Nacht zum Samstag, erklärte das Militär am Mittwoch. Die Ankündigung der Armee wurde von den Staatsmedien des Landes verbreitet. Sie fiel zeitlich mit dem Fest Eid-al-Fitr zusammen, mit dem das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird.

