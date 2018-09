Kabul (AFP) Kurz vor dem Nato-Gipfel in Warschau hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) die Militärallianz aufgefordert, mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung in Afghanistan zu tun. Der Leiter von HRW in Asien, Brad Adams, erinnerte am Mittwoch daran, dass die Zahl der zivilen Opfer in dem anhaltenden Konflikt am Hindukusch im vergangenen Jahr nach UN-Angaben auf 11.000 gestiegen sei.

