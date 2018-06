Paris (dpa) - Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Völkermord in Ruanda sind zwei frühere Bürgermeister wegen eines Massakers in einer Kirche zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Paris sprach die beiden Angeklagten schuldig aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an Angehörigen der Tutsi-Minderheit, wie die französische Agentur AFP berichtete. In Ruanda hatten sich 1994 Spannungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi in einer Orgie der Gewalt entladen. Rund 800 000 Menschen wurden von Hutu-Milizen ermordet.

