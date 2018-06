Berlin (dpa) - Auf den Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen, die Teilnahme an illegalen Autorennen mit Haftstrafen und der Beschlagnahme des Autos zu ahnden, reagiert das Bundesverkehrsministerium ablehnend. Der Parlamentarische Staatssekretär Norbert Barthle sagte der "Heilbronner Stimme": "Mehr Kontrollen und intensivere Präsenz der Polizei wirken abschreckender als ein hohes Strafmaß." Zu der Bundesratsinitiative, die in mehreren Ländern auf Zustimmung stößt, sagte Barthle: "Ich sehe diesen Vorstoß kritisch." Die Länderkammer soll am Freitag darüber beraten.

