Berlin (dpa) - Die Grünen sehen eine erhebliche Mitverantwortung der Bundesregierung für Abgasmanipulationen in der Autobranche. "Die Autoindustrie konnte nur zum Täter werden, weil der Staat es ihr ermöglicht hat", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der dpa zum Start des neuen Abgas-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Zu klären sei zugleich auch, inwieweit Automanager dafür bei der Bundesregierung Druck gemacht hätten. Der Ausschuss soll für die Zeit seit 2007 beleuchten, was die Bundesregierung in Bezug auf Abgasregeln unternommen hat und wann sie von Manipulationen erfuhr.

