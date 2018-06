Dallas (SID) - Dirk Nowitzki bekommt bei seinen Dallas Mavericks die erhofften Verstärkungen. Der Klub aus der Basketball-Profiliga NBA hat wie erwartet Forward Harrison Barnes und Center Andrew Bogut von Vizemeister Golden State Warriors verpflichtet. Der vertragslose Superstar Nowitzki (38) hatte zuletzt angekündigt, dass er in den kommenden Tagen beim Meister von 2011 verlängern wird.

Barnes (24) unterzeichnete ein Angebot, mit dem die Warriors hätten mitgehen und ihren Spieler behalten können. Doch der entthronte Champion verzichtete darauf. Die Mavericks ketteten Barnes nach dessen Unterschrift mit Handschellen an General Manager Donnie Nelson, ein Foto der scherzhaften Aktion veröffentlichte Mavericks-Besitzer Mark Cuban bei Twitter.

Barnes, der bei den Olympischen Spielen in Rio für das Team USA auflaufen wird, soll laut Medienberichten in den kommenden vier Jahren 94 Millionen Dollar (84 Millionen Euro) bekommen. Bogut (31) steht zunächst nur bis 2017 in Dallas unter Vertrag.