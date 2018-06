Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft verdächtigt einen festgenommenen 20-jährigen Algerier, sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen und für einen der mutmaßlichen Attentäter von Paris die Balkanroute ausgekundschaftet zu haben. Bilal C. soll im Juni 2015 von einem mutmaßlichen Planer und Attentäter der Anschläge vom 13. November, Abdelhamid Abaaoud, beauftragt worden sein, ihn über Grenzkontrollen und Schleusungsmöglichkeiten zu informieren, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

