Berlin (AFP) Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland lässt laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung Urlaubstage verfallen. Hauptgrund dafür sei die Sorge vor einem Jobverlust, berichtete das Blatt am Donnerstag unter Berufung auf eine Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Am stärksten verbreitet ist ein solcher Verzicht demnach in den Reinigungs- und Bauberufen, am geringsten in Dienstleistungsbereichen wie Werbung, Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit.

