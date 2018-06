Bielefeld (AFP) Etwa zwei Monate nach Bekanntwerden der tödlichen Misshandlungen in einem Haus im nordrhein-westfälischen Höxter hat die Polizei die Spurensicherung vor Ort beendet. Dies teilten die Ermittler am Donnerstag in Bielefeld mit. Wochenlang hatten Teams aus Polizeiexperten das Grundstück abgesucht und mögliche Beweise zur Auswertung an das Landeskriminalamt (LKA) geschickt. Das Haus bleibt aber vorläufig weiter beschlagnahmt.

