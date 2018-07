Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat das vom Bundestag verabschiedete Gesetz "Nein heißt Nein" begrüßt. Damit werde sexuelle Gewalt gegen Frauen in Deutschland im Einklang mit dem entsprechenden europäischen Abkommen unter Strafe gestellt, erklärte der Norweger am Donnerstag in Straßburg.

