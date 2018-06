Vilnius (AFP) Die litauische Ministerpräsidentin Dalia Grybauskaite hat die Entsendung eines Bundeswehrbataillons in ihr Land als "historische Wende" begrüßt. Einen Tag vor Beginn des Gipfeltreffens der Nato-Militärallianz in Warschau sagte die Regierungschefin der Nachrichtenagentur AFP in Vilnius: "Es gibt einen Durchbruch in der Geisteshaltung der Deutschen: Die Zeit des Selbstzweifels, der Angst, des Zögerns Verantwortung zu übernehmen und der Furcht, was Putin denken könnte, ist vorbei."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.