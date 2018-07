Aalen (AFP) Während der Fahrer eines Sattelzugs auf einem Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg selig schlief, haben Diebe aus seinem Fahrzeug mehr als 80 Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat in der vorangegangenen Nacht an der Autobahn A6. Insgesamt wurden demnach 81 Fahrräder im Gesamtwert von rund 50.000 Euro entwendet.

