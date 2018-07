Peking (AFP) Der chinesische Hausgerätehersteller Midea besitzt bereits mehr als die Hälfte aller Anteile am Augsburger Roboterbauer Kuka. Midea gehörten "rund 57,25 Prozent" an Kuka, heißt es in einer Mitteilung an die Börse von Shenzhen vom Donnerstag. Anleger können ihre Aktien noch bis Mitte Juli an Midea verkaufen.

