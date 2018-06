Berlin (AFP) Seit Einführung der gesetzlichen Quote Anfang des Jahres ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten von rund 150 Unternehmen auf knapp 30 Prozent gestiegen. Dieses Plus um 7,3 Prozentpunkte sei "ein toller Erfolg", sagte Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Berlin. Justizminister Heiko Maas (SPD) erklärte: "Die Frauenquote wirkt." Das Ende der patriarchalen Systeme sei eingeläutet.

