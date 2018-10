Berlin (AFP) Springer-Chef Mathias Döpfner ist zum neuen Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) gewählt worden. Er tritt die Nachfolge des Herausgebers der "Kölnischen/Bonner Rundschau", Helmut Heinen, an, der 16 Jahre an der Verbandsspitze gestanden hatte. Der 1954 gegründete BDZV vertritt die Interessen der Zeitungsverlage in Deutschland. Mitglied sind nach Verbandsangaben 279 Tages- und 13 Wochenzeitungen in elf Landesverbänden.

