Siegen (AFP) Mit einem missglückten Versuch, mittels eines Bunsenbrenners Unkraut zu vernichten, hat ein 43-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen einen geschätzten Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Vortag auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in Burbach bei Siegen Unkraut von Betonplatten wegbrennen wollen. Dabei gerieten demnach eine Couch und eine Dachkonstruktion aus Holz in Brand.

