Köln (AFP) Gut sechs Monate nach den Kölner Silvesterübergriffen hat am Donnerstag in der Domstadt ein weiterer Prozess gegen zwei mutmaßliche Sexualtäter begonnen. In dem Verfahren vor dem Kölner Amtsgericht wirft die Staatsanwaltschaft einem 26-jährigen Algerier und einem 21-jährigen Iraker unter anderem sexuelle Nötigung vor.

