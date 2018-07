Regensburg (AFP) Eine Zollfahnderin hat in Regensburg eine Rekordmenge von Ecstasy-Tabletten gefunden. Die Beamtin habe am Montag 250 Kilogramm der Droge auf einem mit Eisenrohren beladenen Lastwagen entdeckt und damit die größte Menge an Ecstasy-Tabletten, die je vom deutschen Zoll beschlagnahmt worden sei, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

