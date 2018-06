Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich gegen irreführende Werbesprüche auf koffeinhaltigen Energydrinks ausgesprochen. In einer Entschließung lehnte die EU-Volksvertretung am Donnerstag in Straßburg Pläne der Europäischen Kommission ab, für diese vor allem bei Jugendlichen und Kindern beliebten Getränke Werbeslogans wie "fördert die Konzentration", "spendet Energie" oder "erhöht Ausdauer" zuzulassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.